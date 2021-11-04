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Гейлі Бібер знялася у кампейні Jimmy Choo, – фото, відео

Американська модель Гейлі Бібер стала обличчям рекламної кампанії нової колекції Jimmy Choo.

Четвер, 4 листопада 2021, 17:22

Фото: Гейлі Бібер/Instagram

Про це повідомляють #Букви.

Зірка приміряла низку ефектних вечірніх образів, кожен з яких був доповнений взуттям із нової колекції бренду, зокрема туфлі-човники кольору фуксії з бантиками, чоботи із глянсової лакової шкіри та білі масивні черевики-снікерси.

Фото: Jimmy Choo

Крім того, Бібер з’явилася у кампейні із сумками з нової колекції.

Фото: Jimmy Choo

Бібер вже вдруге співпрацює з Jimmy Choo. Раніше вона була обличчям цьогорічної осінньої колекції Jimmy Choo.

  • Раніше користувачі соціальних мереж поширювали відеоролик, на якому співак Джастін Бібер начебто кричить на свою дружину — Гейлі Бібер. Однак очевидці спростовують сварку. Детальніше про це – у матеріалі.
  • Модель Гейлі Бібер вперше прокоментувала чутки про конфлікти у шлюбі зі співаком Джастіном Бібером. За її словами, їхні стосунки лише міцнішають.
Теги: фото, Jimmy Choo, відео, Гейлі Бібер

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