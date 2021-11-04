Гейлі Бібер знялася у кампейні Jimmy Choo, – фото, відео

Про це повідомляють #Букви.

Зірка приміряла низку ефектних вечірніх образів, кожен з яких був доповнений взуттям із нової колекції бренду, зокрема туфлі-човники кольору фуксії з бантиками, чоботи із глянсової лакової шкіри та білі масивні черевики-снікерси.

Крім того, Бібер з’явилася у кампейні із сумками з нової колекції.

Бібер вже вдруге співпрацює з Jimmy Choo. Раніше вона була обличчям цьогорічної осінньої колекції Jimmy Choo.