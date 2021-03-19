Дружина відомого виконавця Джастіна Бібера, Хейлі, розповіла про те, що була дуже юною, коли погодилася вийти за нього заміж.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Пара в шлюбі вже три роки. На момент весілля Джастіну було 24 роки, а його обраниці – 21. Спочатку вони розписалися в Нью-Йорку, а рік по тому влаштували весілля в Південній Кароліні (Montage Palmetto Bluff).

Хейлі розповіла, що була дуже юною, коли Джастін запропонував їй вийти за нього заміж. При цьому, вона чітко усвідомлювала, що готова до шлюбу.

“Я вийшла заміж за два місяці до того, як мені виповнилося 22 роки. Звичайно, я була дуже юною. Це навіть звучить безглуздо, коли вимовляєш вголос. Проте на той момент ми з Джастіном вже прожили достатньо, щоб розуміти, чого хочемо насправді”, – розповіла вона.

Закохані познайомилися, коли були підлітками.

“Ми довгий час були друзями перед тим, як у нас зав’язалися романтичні стосунки. Однак ми завжди знали, чого хочемо від майбутнього. Ми говорили про те, що хочемо вступити в шлюб, побудувати сім’ю в молодому віці. Ми обговорювали це ще до того, як зрозуміли, що хочемо бути разом”, – розповіла модель.

Незважаючи на чисті почуття, після весілля вона зіткнулася з хвилею негативу. Через це їй навіть довелося обмежити доступ до своїх сторінок в соцмережах, щоб “не нашкодити власному психічному здоров’ю”.