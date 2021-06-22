Співак Джастін Бібер та його дружина Хейлі прилетіли до Франції. Напередодні вони завітали до Єлисейського палацу, де зустрілися з президентом країни Еммануелем Макроном та першою леді Франції - Брижит.

Про це повідомляє ELLE.

Спільними фото з президентом Франції Джастін Бібер поділився на особистій сторінці в Instagram.

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В пресслужбі президента Франції пояснили, що Бібер попросив Макрона про аудієнцію і той погодився. Макрон особисто провів молодій родині екскурсію Єлисейським палацом та говорив з ними про “проблеми сучасної молоді”.

В Мережі користувачі розкритикували одяг, який Джастін та Хейлі обрали для відвідин президента.

В образі Джастіна їм не сподобалися блакитні кросівки замість офіційних туфель та краватки. А от Хейлі обрала бежеве трикотажне плаття LaQuan Smith з оголеним животом та спиною. Модель була у відкритому взутті, що також суперечить діловому дрескоду.