Про це повідомляє ELLE.
Спільними фото з президентом Франції Джастін Бібер поділився на особистій сторінці в Instagram.
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В пресслужбі президента Франції пояснили, що Бібер попросив Макрона про аудієнцію і той погодився. Макрон особисто провів молодій родині екскурсію Єлисейським палацом та говорив з ними про “проблеми сучасної молоді”.
В Мережі користувачі розкритикували одяг, який Джастін та Хейлі обрали для відвідин президента.
В образі Джастіна їм не сподобалися блакитні кросівки замість офіційних туфель та краватки. А от Хейлі обрала бежеве трикотажне плаття LaQuan Smith з оголеним животом та спиною. Модель була у відкритому взутті, що також суперечить діловому дрескоду.
- Дружина американського співака Джастіна Бібера Хейлі Болдуїн розповіла, що вони разом, бо їх об’єднала віра в Ісуса Христа.