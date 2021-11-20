Про це повідомило видання Bloomberg.

Таке рішення свідчить про те, що сім’я Патріціо Бертеллі та Міуччі Пради має намір і надалі очолювати модний дім.

“У Лоренцо правильне ставлення до роботи”, – сказав Бертеллі в одному з інтерв’ю в Мілані.

За його словами, Prada не співпрацюватиме з будь-якими конгломератами на світовій модній арені, а також не шукає інвестора, оскільки додаткового капіталу не потребує. Крім цього, Патріціо додав, що поступитися контролем над брендом було б нехарактерно для нього:

“Мене завжди цікавили покупки, а не продажі. У мене досі є скутери Vespa Primavera та Honda. Вони залишилися зі мною всі, я нічого не продаю”.

Він вважає, що Prada може зібрати під своїм керівництвом невеликі італійські текстильні та промислові компанії. Але реалізовувати цей план уже буде Лоренцо, який “сам вирішить, коли приступити до посади”.

Наразі Prada Holding належить близько 80% акцій Prada, які котируються на Гонконзькій фондовій біржі.

Лоренцо Бертеллі – син Міуччі Пради та бізнесмена Патріціо Бертеллі.

У 2017 році він закінчив кар’єру професійного гонщика та прийшов у сімейний бізнес на посаду керівника цифрового відділу. Згодом став головою відділу маркетингу та комунікацій Prada, а у травні 2021 року приєднався до ради директорів.