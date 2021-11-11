Про це повідомило видання Hypbae.
Головних героїв, Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Ґрінта, а також інших акторів запросили для знімання спеціального епізоду, що присвячений 20-річчю першого з виходу фільму франшизи “Гаррі Поттер і філософський камінь”.
Проєкт складатиметься з одного спеціального епізоду. Серед іншого, для шанувальників франшизи відтворять деякі знакові сцени. Зокрема посадку на платформі 9¾ в Хогвартс-експрес.
Однак деталі шоу невідомі, оскільки творці хочуть спершу все “остаточно узгодити”.
За даними The Sun, творці поттеріани хочуть повторити успіх возз’єднання “Друзів”.
“Буде неймовірно, якщо в них все вийде, вони запропонували акторам великі гонорари за це возз’єднання”, – прокоментувало джерело The Sun.
Якщо все піде за планом, то знімання розпочнуться в кінці листопада в Лондоні.
“Усі вони (актори – ред.) мають багато приємних спогадів про спільні знімання. Усі сподіваються, що це станеться”, – пише видання.
- Нагадаємо, наприкінці травня на екрани вийшов довгоочікуваний спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. Проте, як виявилося, під час фільмування виникли непередбачувані труднощі.
- А в серпні актори популярного серіалу “Друзі” розрекламували новий мерч – лімітовану колекцію футболок.