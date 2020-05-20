Напередодні Rolling Stone опублікували список 100 кращих дебютних синглів усіх часів.
“Відмінний дебютний сингл — це перша репліка в розмові, яку ви ніколи не захочете закінчити, а чути, що група або артист зробили все правильно з першої спроби — одне з найбільш гострих відчуттів в музиці”, — вважають Rolling Stone.
На першій позиції в рейтингу опинився хіт Брітні Спірс “Baby One More Time”, записаний співачкою в 1998 році. Тоді Спірс було всього 16 років.
Зірка подякувала журнал в соціальних мережах.
“Номер ОДИН?! Дякую, Rolling Stone, це велика честь!”, — написала Спірс в Twitter.
Number ONE 😱 ??!!? Thank you @RollingStone …. what an honor 💋💋💋 !!!!!! https://t.co/GnFH7Mqxjn
— Britney Spears (@britneyspears) May 19, 2020
Також до п’ятірки кращих увійшли такі сингли:
The Jackson 5, “I Want You Back”
The Sex Pistols, “Anarchy in the U.K.”
Run-DMC, “Sucker M.C.’s/It’s Like That”
Chuck Berry, “Maybellene”
Крім цього, до рейтингу потрапили сингли маловідомих виконавців, домашні записи, які ніколи раніше не були опубліковані, і деякі рекламні композиції.
- Раніше британське видання The Guardian представило власний рейтинг кращих фільмів, що вийшли в прокат в 2019-2020 роках. У списку — два фільми, знятих в Україні.