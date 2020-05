Напередодні Rolling Stone опублікували список 100 кращих дебютних синглів усіх часів.

На першій позиції в рейтингу опинився хіт Брітні Спірс “Baby One More Time”, записаний співачкою в 1998 році. Тоді Спірс було всього 16 років.

Зірка подякувала журнал в соціальних мережах.

Number ONE 😱 ??!!? Thank you @RollingStone …. what an honor 💋💋💋 !!!!!! https://t.co/GnFH7Mqxjn

— Britney Spears (@britneyspears) May 19, 2020