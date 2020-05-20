Напередодні Rolling Stone опублікували список 100 кращих дебютних синглів усіх часів.

“Відмінний дебютний сингл — це перша репліка в розмові, яку ви ніколи не захочете закінчити, а чути, що група або артист зробили все правильно з першої спроби — одне з найбільш гострих відчуттів в музиці”, — вважають Rolling Stone.

На першій позиції в рейтингу опинився хіт Брітні Спірс “Baby One More Time”, записаний співачкою в 1998 році. Тоді Спірс було всього 16 років.

Зірка подякувала журнал в соціальних мережах.

“Номер ОДИН?! Дякую, Rolling Stone, це велика честь!”, — написала Спірс в Twitter.

Number ONE 😱 ??!!? Thank you @RollingStone …. what an honor 💋💋💋 !!!!!! https://t.co/GnFH7Mqxjn — Britney Spears (@britneyspears) May 19, 2020

Також до п’ятірки кращих увійшли такі сингли:

The Jackson 5, “I Want You Back” The Sex Pistols, “Anarchy in the U.K.” Run-DMC, “Sucker M.C.’s/It’s Like That” Chuck Berry, “Maybellene”

Крім цього, до рейтингу потрапили сингли маловідомих виконавців, домашні записи, які ніколи раніше не були опубліковані, і деякі рекламні композиції.