Хіти «Євробачення»: «Дикі танці» Руслани поборються за звання кращої пісні

Після скасування "Євробачення 2020" через пандемію в Бельгії знайшли альтернативу і влаштували голосування за хіти цього пісенного конкурсу.

Про це повідомляє eurovisionworld.

Бельгійська телекомпанія RTBF пропонує оцінити 20 кращих учасників конкурсу всіх часів і вибрати з них Топ-10. Голосування буде проводитися онлайн.

Альтернативний конкурс під назвою “Eurovision, your Top 20” можна буде подивитися 14 травня під час онлайн-трансляції.

Відзначимо, що в двадцятку кращих потрапила українська співачка Руслана з піснею “Дикі танці”. Вона брала участь в конкурсі в 2004 році і отримала перемогу. Таким чином Руслана вперше привезла конкурс в Україну.

Повністю список виглядає наступним чином:

Austria 2014 – Rise Like a Phoenix (Conchita Wurst)

Belgium 1986 – J’aime La Vie (Sandra Kim)

Finland 2006 – Hard Rock Hallelujah (Lordi)

France 1977 – L’oiseau Et L’enfant (Marie Myriam)

Germany 2010 – Satellite (Lena)

Ireland 1987 – Hold Me Now (Johnny Logan)

Israel 1998 – Diva (Dana International)

Israel 2018 – Toy (Netta)

Luxembourg 1965 – Poupée De Cire, Poupée De Son (France Gall)

Netherlands 1975 – Ding-A-Dong (Teach-In)

Norway 2009 – Fairytale (Alexander Rybak)

Portugal 2017 – Amar Pelos Dois (Salvador Sobral)

Sweden 1974 – Waterloo (ABBA)

Sweden 2012 – Euphoria (Loreen)

Sweden 2015 – Heroes (Måns Zelmerlöw)

Switzerland 1988 – Ne Partez Pas Sans Moi (Céline Dion)

Ukraine 2004 – Wild Dances (Ruslana)

United Kingdom 1967 – Puppet On a String (Sandie Shaw)

United Kingdom 1976 – Save Your Kisses From Me (Brotherhood of Man)

United Kingdom 1981 – Making Your Mind Up (Bucks Fizz).

Проголосувати можна на сайті телекомпанії RTBF за посиланням. В учасників голосування буде можливість виграти CD-альбом з піснями скасованого Євробачення-2020 року, який вийде в травні.