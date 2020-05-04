Хіти «Євробачення»: «Дикі танці» Руслани поборються за звання кращої пісні

Про це повідомляє eurovisionworld.
Бельгійська телекомпанія RTBF пропонує оцінити 20 кращих учасників конкурсу всіх часів і вибрати з них Топ-10. Голосування буде проводитися онлайн.
Альтернативний конкурс під назвою “Eurovision, your Top 20” можна буде подивитися 14 травня під час онлайн-трансляції.
Відзначимо, що в двадцятку кращих потрапила українська співачка Руслана з піснею “Дикі танці”. Вона брала участь в конкурсі в 2004 році і отримала перемогу. Таким чином Руслана вперше привезла конкурс в Україну.
Повністю список виглядає наступним чином:
- Austria 2014 – Rise Like a Phoenix (Conchita Wurst)
- Belgium 1986 – J’aime La Vie (Sandra Kim)
- Finland 2006 – Hard Rock Hallelujah (Lordi)
- France 1977 – L’oiseau Et L’enfant (Marie Myriam)
- Germany 2010 – Satellite (Lena)
- Ireland 1987 – Hold Me Now (Johnny Logan)
- Israel 1998 – Diva (Dana International)
- Israel 2018 – Toy (Netta)
- Luxembourg 1965 – Poupée De Cire, Poupée De Son (France Gall)
- Netherlands 1975 – Ding-A-Dong (Teach-In)
- Norway 2009 – Fairytale (Alexander Rybak)
- Portugal 2017 – Amar Pelos Dois (Salvador Sobral)
- Sweden 1974 – Waterloo (ABBA)
- Sweden 2012 – Euphoria (Loreen)
- Sweden 2015 – Heroes (Måns Zelmerlöw)
- Switzerland 1988 – Ne Partez Pas Sans Moi (Céline Dion)
- Ukraine 2004 – Wild Dances (Ruslana)
- United Kingdom 1967 – Puppet On a String (Sandie Shaw)
- United Kingdom 1976 – Save Your Kisses From Me (Brotherhood of Man)
- United Kingdom 1981 – Making Your Mind Up (Bucks Fizz).
Проголосувати можна на сайті телекомпанії RTBF за посиланням. В учасників голосування буде можливість виграти CD-альбом з піснями скасованого Євробачення-2020 року, який вийде в травні.
- Пісенний конкурс “Євробачення-2020” скасували через пандемію коронавірусу (вперше за весь час існування заходу). Пізніше Роттердам та всі організатори продовжать переговори щодо проведення конкурсу в 2021 році.
- У зв’язку зі скасуванням “Євробачення-2020” через коронавірус гурт Go_A, який став переможцем національного відбору, представить Україну на пісенному конкурсі в 2021 році.
- 16 травня замість скасованого через пандемію конкурсу “Євробачення-2020” відбудеться музичне онлайн-шоу, котре об’єднало учасників з 41 країни.