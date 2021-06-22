Про це повідомляє Just Jared.

За словами джерела, екскохані все ще ладнають, і в їх розриві немає ніякої драми.

“Вони ладнають. Немає ніякої драми. Все дружно, і вони на одній хвилі щодо спільного виховання дитини”, – сказав він.

Примітно, що ця інформація з’явилася на наступний день після того, як Хлої докладно розповіла про свої стосунки з Тристаном під час спеціального возз’єднання реаліті-шоу “Сімейство Кардаш’ян”. Зокрема, вона розповіла про його зради і про те, чому вона в кінцевому підсумку знову з ним зійшлася.

Хлої та Трістан кілька разів розходилися і сходилися протягом багатьох років.