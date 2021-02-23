Про це пише видання Popculture.

Ходять чутки про те, що Кардашьян знову разом зі своїм колишнім Тристаном Томпсоном. Хоча ні Кардашьян, ні Томпсон про це прямо не заявили.

У неділю Кардашьян опублікувала фотографію, щоб відзначити запуск нових моделей взуття свого бренду Good American.

На фотографії, яку вона розмістила, Хлоя позує в стрінгах і бежевих черевиках. А на безіменному пальці лівої руки – величезна кільце з великим каменем.

Кільце відразу привернуло увагу фанатів, які, раз у раз, почали розпитувати.

 

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Допис, поширений Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Сама Кардашьян не заявило, що заручена, і не відповіла прямо ні на одне із запитань в коментарях.