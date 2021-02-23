Хлоя Кардашьян вже неодноразово провокує чутки про свої заручини. І на останній фотографії в Instagram вона показала кільце на безіменному пальці.

Про це пише видання Popculture.

Ходять чутки про те, що Кардашьян знову разом зі своїм колишнім Тристаном Томпсоном. Хоча ні Кардашьян, ні Томпсон про це прямо не заявили.

У неділю Кардашьян опублікувала фотографію, щоб відзначити запуск нових моделей взуття свого бренду Good American.

На фотографії, яку вона розмістила, Хлоя позує в стрінгах і бежевих черевиках. А на безіменному пальці лівої руки – величезна кільце з великим каменем.

Кільце відразу привернуло увагу фанатів, які, раз у раз, почали розпитувати.

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Сама Кардашьян не заявило, що заручена, і не відповіла прямо ні на одне із запитань в коментарях.