Про це повідомила сестра співачки Енджі Бейонсе в Instagram.

Схоже, для Бейонсе цей рік видався доволі важким, але згадку про нього необхідно було залишити. Тому знаменитість замовила ексклюзивну підвіску із зображенням числа 2020. Однак найкмітливіші зможуть розгледіти непристойний жест.

“Це рука із середнім пальцем та числом 2020, які об’єднані в одне ціле. Коли я відкрила цей подарунок, у мене засльозилися очі, адже він одночасно веселий і глибоко сентиментальний. У 2020 році були злети та падіння, але в цілому це був дійсно дивний і бурхливий рік. Сподіваюся, 2021 рік буде хорошим для світу”, – написала Енджі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Angie Beyince (@angiebeyince)