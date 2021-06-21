Про це вона розповіла виданню El Español.

“Він божевільний, але він кращий актор, якого я коли-небудь зустрічала. У всього, що він робить на знімальному майданчику, є причина. Набагато складніше, коли ви придумуєте таку оригінальну ідею, але неможливо не надихнутися, коли ви робите фільм з Хоакіном “, – говорить Ремзі.

Фенікс і Мара останнім часом виявилися поза увагою – пара зосередила свою увагу й енергію на сімейному житті. Актора не бачили на екрані з того часу, як він отримав премію “Оскар” за кращу чоловічу роль у фільмі Тодда Філліпса “Джокер”, Мара ж останній раз знімалася в біблійній драмі Гарту Девіса “Марія Магдалина”, яка вийшла на екрани навесні 2018 року.

Зараз голлівудська пара теж зайнята в різних проєктах. Феніксу зніметься в “Бульварі розчарування” Арі Астера і зіграє Наполеона у фільмі Рідлі Скотта “Ранець”, а Мара залучена до фільмування фільму “Жінки говорять” Сари Поллі.