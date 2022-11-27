Голівудський актор Лієв Шрайбер оголосив про збір коштів на генератори для українських лікарень

Про це актор повідомив в Instagram.
“Нещодавно росія завдала найсильнішого удару по енергомережі України. Без світла, тепла та водопостачання залишилися цілі регіони”, – розповів актор у відеоповідомленні.
Він заявив, що розпочинає збір коштів на закупівлю генераторів для українських лікарів до Дня Подяки, додавши, що найкращою формою вдячності є матеріальна підтримка.
Лієв Шрайбер відзначив сміливість українських лікарів: з першого дня війни вони працюють під обстрілами та бомбардуваннями, рятуючи життя.
“Кожен день вони творять чудеса своїми руками, рятуючи життя людей. Вони досить сміливі, щоб працювати при світлі свічок і ліхтариків. Створення простору, де вони можуть просто виконувати свою роботу, дуже важливу роботу з порятунку життів”, – наголосив актор.
Нагадаємо, що дідусь Лієва Шрайбера родом з України.
- Американський астронавт і колишній капітан ВМС США Скотт Келлі прибув до України. Він є послом фандрейзингової платформи United24.
- На початку листопада американський історик Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи United24 і розпочав збір на “Ловця Шахедів”.
- Український футболіст та тренер Андрій Шевченко у межах проєкту UNITED24 допоможе зібрати кошти на відбудову футбольного стадіону в Ірпені, який було зруйновано під час російської окупації.
- Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами відомих іноземних політиків, акторів, бізнесменів та музикантів за “заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі”.