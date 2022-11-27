Голівудський актор Лієв Шрайбер оголосив про збір коштів на генератори для українських лікарень

Голлівудський актор, відомий за фільмами "Люди Х", "Крик", "Людина-павук", "Омен" тощо Лієв Шрайбер оголосив збір коштів на генератори для українських медустанов.

Про це актор повідомив в Instagram.

“Нещодавно росія завдала найсильнішого удару по енергомережі України. Без світла, тепла та водопостачання залишилися цілі регіони”, – розповів актор у відеоповідомленні.

Він заявив, що розпочинає збір коштів на закупівлю генераторів для українських лікарів до Дня Подяки, додавши, що найкращою формою вдячності є матеріальна підтримка.

Лієв Шрайбер відзначив сміливість українських лікарів: з першого дня війни вони працюють під обстрілами та бомбардуваннями, рятуючи життя.

“Кожен день вони творять чудеса своїми руками, рятуючи життя людей. Вони досить сміливі, щоб працювати при світлі свічок і ліхтариків. Створення простору, де вони можуть просто виконувати свою роботу, дуже важливу роботу з порятунку життів”, – наголосив актор.

Нагадаємо, що дідусь Лієва Шрайбера родом з України.