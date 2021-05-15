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«Головна новина»: Дженніфер Лоуренс емоційно прокоментувала возз’єднання Аффлека та Лопес

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс емоційно прокоментувала новину про возз’єднання Бена Аффлека та Дженніфер Лопес. Знаменитість щиро пораділа за колег.

Субота, 15 травня 2021, 20:50

Про це вона заявила під час подкасту The Bitch Bible зі своєю подругою Хізер МакМахан.

“Головна новина: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову разом! Вони в Монтані. Зараз вони у спільній відпустці. Я така схвильована! Я дуже рада за них!” – емоційно заявила Лоуренс.

Потім акторка зі своїми співрозмовниками обговорили каблучку, яку Аффлек подарував Лопес у 2002 році, коли пара хотіла одружитися. Лоуренс підтвердила, що це рожевий діамант розміром 6,1 карата від Гаррі Вінстона. Обручка коштувала 1,2 млн доларів. Однак у 2004 році пара оголосила про розрив.

Нагадаємо, що голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

  • Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
  • Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.
  • Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
Теги: Бен Аффлек, Дженіфер Лопес, Дженніфер Лоуренс

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