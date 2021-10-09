Британський бренд PALACE показав колекцію “Зима-2021”, до якої увійшов верхній одяг, головні убори, спортивні та повсякденні предмети.

Повідомляє журнал про вуличну моду Hypebeast.

Зимова колекція британського бренду PALACE містить верхній одяг (парки, вітрівки, куртки, пуховики), сорочки, светри, джинсові, вельветові та спортивні костюми, штани, а також головні убори (панамки, кепки, шапки).

Частина речей однотонна, однак іншу частину доповнюють картаті, смугасті, трикутні принти, надписи, квінтові орнаменти тощо. Особливу увагу привертають речі прикрашені голубами миру і светр з зображенням Ейнштейна, який тримає кухоль пива.

Реліз колекції запланований на 15 жовтня. Придбати речі можна буде в магазинах та на сайті бренду.