Повідомляє журнал про вуличну моду Hypebeast.
Зимова колекція британського бренду PALACE містить верхній одяг (парки, вітрівки, куртки, пуховики), сорочки, светри, джинсові, вельветові та спортивні костюми, штани, а також головні убори (панамки, кепки, шапки).
Частина речей однотонна, однак іншу частину доповнюють картаті, смугасті, трикутні принти, надписи, квінтові орнаменти тощо. Особливу увагу привертають речі прикрашені голубами миру і светр з зображенням Ейнштейна, який тримає кухоль пива.
Реліз колекції запланований на 15 жовтня. Придбати речі можна буде в магазинах та на сайті бренду.