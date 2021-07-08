Американська співачка і активістка Холзі показала обкладинку майбутнього альбому "If I Can not Have Love, I Want Power", на якій вона зображена з оголеними грудьми.

Фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті. Про це також пише видання Hypebae.

На знімку вагітна Холзі постала в образі Мадонни, яка сидить на троні з немовлям на руках.

“Цей альбом представляє собою концептуальний альбом про радощі і жахи вагітності і пологів. Для мене було дуже важливо, щоб обкладинка передавала настрій моєї подорожі, яке триває останні кілька місяців. Двоїстість Мадонни і Блудниці. Ідея того, що я є сексуальною істотою, а моє тіло – судиною і подарунком для моєї дитини, – це дві концепції, які можуть мирно і дуже могутньо співіснувати”, – зазначила вона.

Спочатку анонсований в кінці червня четвертий альбом Холзі тепер офіційно отримав дату виходу – 27 серпня.

Обкладинка для платівки була зроблена в Музеї мистецтв Метрополітен в Нью-Йорку. Співачка також випустила 13-хвилинне відео, в якому показала свою прогулянку по залах музею.