Ролик з’явився в Instagram актора.
Зокрема, Сміт вирішив боротися із зайвою вагою методом спортивних навантажень та спеціального харчування. На початку ролику він показав кадри свого тіла до схуднення, а потім продемонстрував фрагменти тренувань.
“Гонитва за щастям”, – коротко підписав ролик Сміт.
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Раніше відомий голлівудський актор Вілл Сміт опублікував своє нове фото і зазначив, що наразі перебуває не в найкращій фізичній формі.
Після цього актор заявив, що починає худнути. Водночас фани підтримали його й навіть надіслали йому тисячі роликів для схуднень.
“Це тіло, яке пронесло мене через всю пандемію і незліченну кількість днів, коли я підгодовувався у коморі. Я люблю це тіло, але хочу ПОЧУВАТИ себе краще. Більше жодних нічних кексів… ось і все! Я хочу бути у КРАЩІЙ ФОРМІ В МОЄМУ ЖИТТІ!!! Співпрацюю з YouTube, щоб повернути своє здоров’я і самопочуття у норму. Сподіваюся, що це працює!” – написав Сміт.
- Сміт ініціював челендж, щоб його учасники змогли покращити якість власного тіла за 12 тижнів спеціального харчування та тренувань. Після цього актор показав учасників свого марафону.