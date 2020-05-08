Відповідне відео опубліковано в TikTok-акаунті Хопкінса.

Як відомо, місяць тому репер Дрейк випустив клип на пісню Toosie Slide, в якому показав, як варто рухатися під цей трек. Виконання танцю миттєво перетворилося на популярний в Мережі челлендж, а ролик Дрейка зібрав понад 80 млн переглядів.

Хопкінс вирішив приєднатися до челлендж доволі пізно, про що згадав сам.

“Я запізнився на вечірку… Але краще пізно, ніж ніколи”, — написав він.

Проте, не дивлячись на поважний вік, актор відмінно впорався з виконанням танцю.

@officialanthonyhopkins##Drake I’m late to the party… but better late than never. @oficialstallone @arnoldschnitzel ##toosieslidechallenge♬ original sound – officialanthonyhopkins

 

Після веселого танцю Хопкінс кинув виклик своїм колегам — Сильвестру Сталлоне і Арнольду Шварценеггеру. Чи відповідатимуть вони на виклик, дізнаємося пізніше.