82-річний американський та британський актор Ентоні Хопкінс зареєструвався в TikTok і вже випустив перше відео з запальними танцями під пісню репера Дрейка.

Відповідне відео опубліковано в TikTok-акаунті Хопкінса.

Як відомо, місяць тому репер Дрейк випустив клип на пісню Toosie Slide, в якому показав, як варто рухатися під цей трек. Виконання танцю миттєво перетворилося на популярний в Мережі челлендж, а ролик Дрейка зібрав понад 80 млн переглядів.

Хопкінс вирішив приєднатися до челлендж доволі пізно, про що згадав сам.

“Я запізнився на вечірку… Але краще пізно, ніж ніколи”, — написав він.

Проте, не дивлячись на поважний вік, актор відмінно впорався з виконанням танцю.

Після веселого танцю Хопкінс кинув виклик своїм колегам — Сильвестру Сталлоне і Арнольду Шварценеггеру. Чи відповідатимуть вони на виклик, дізнаємося пізніше.