Відповідне відео опубліковано в TikTok-акаунті Хопкінса.
Як відомо, місяць тому репер Дрейк випустив клип на пісню Toosie Slide, в якому показав, як варто рухатися під цей трек. Виконання танцю миттєво перетворилося на популярний в Мережі челлендж, а ролик Дрейка зібрав понад 80 млн переглядів.
Хопкінс вирішив приєднатися до челлендж доволі пізно, про що згадав сам.
“Я запізнився на вечірку… Але краще пізно, ніж ніколи”, — написав він.
Проте, не дивлячись на поважний вік, актор відмінно впорався з виконанням танцю.
@officialanthonyhopkins##Drake I’m late to the party… but better late than never. @oficialstallone @arnoldschnitzel ##toosieslidechallenge♬ original sound – officialanthonyhopkins
Після веселого танцю Хопкінс кинув виклик своїм колегам — Сильвестру Сталлоне і Арнольду Шварценеггеру. Чи відповідатимуть вони на виклик, дізнаємося пізніше.
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Раніше 72-річний американський актор і колишній бодібілдер Арнольд Шварценеггер пожартував над підписниками, знявши відео про свою “ідеальну” розтяжку.