Американський виконавець хіп-хопу, репер і продюсер Каньє Вест представив новий міні-альбом, записаний його недільним госпел-хором Sunday Service.

Про це пише Hypebeast.

Проєкт під назвою “Emmanuel” складається з п’яти пісень. Обкладинку для нього зробив фешн-фотограф Нік Найт.

Зазначається, що незабаром після виходу попереднього альбому 2019 року “Jesus Is Born” (“Ісус народився”), він неймовірно стрімко піднявся на перше місце в євангельських чартах.

Назва ж нового альбому “Emmanuel” на івриті означає “Бог з нами” і являє собою сучасну композицію з давньої і латинської музики в стилі госпел.