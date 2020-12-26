Про це пише Hypebeast.
Проєкт під назвою “Emmanuel” складається з п’яти пісень. Обкладинку для нього зробив фешн-фотограф Нік Найт.
Зазначається, що незабаром після виходу попереднього альбому 2019 року “Jesus Is Born” (“Ісус народився”), він неймовірно стрімко піднявся на перше місце в євангельських чартах.
Назва ж нового альбому “Emmanuel” на івриті означає “Бог з нами” і являє собою сучасну композицію з давньої і латинської музики в стилі госпел.
- Раніше найбільш високооплачуваний хіп-хоп виконавець світу за версією Forbes-2019, Каньє Вест, випустив новий альбом “Jesus Is King”. Релізи неодноразово відкладалися, змінювалися назви і обкладинки. #Букви розповідали, що в підсумку представив світу репер.