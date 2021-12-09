На офіційній сторінці в Instagram український журналіст Дмитро Гордон опублікував відео народного артиста України Павла Зіброва. Співак на ньому дегустує пташине молоко “Гордон в шоколаді” та зазначає, що завдяки смаку цукерок “з сім'єю своєю згадали дитинство”.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Instagram Дмитра Гордона.

Діма, дякую тобі. Ми сьогодні з сім’єю своєю згадали дитинство. Дуже смачно, — говорить Павло Зібров.

У підписі до допису журналіст пише: “Павло Зібров щасливий. Я теж”.

На коробці цукерок Дмитра Гордона великим планом з боків написи “Їж досхочу” та “Смак дитинства”.

Пташине молоко виготовляється на вінницькому заводі “Солодка мрія”.

В описі до товару на офіційному сайті з продукцією ведучого Gordon-Shop зазначено, що це “легендарні цукерки, які було запропоновано посмоктати Соловйову. Зроблені з натуральних екологічно чистих продуктів, за старими перевіреними ГОСТами”.

Довідка. Зібров Павло Миколайович — український естрадний співак та народний артист України. Відомий своїми піснями “Хрещатик”, “Так, щоб гай шумів” та “Мертві бджоли не гудуть”.