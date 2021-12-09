Про це повідомляють #Букви з посиланням на Instagram Дмитра Гордона.

Діма, дякую тобі. Ми сьогодні з сім’єю своєю згадали дитинство. Дуже смачно, — говорить Павло Зібров. 

У підписі до допису журналіст пише: “Павло Зібров щасливий. Я теж”. 

На коробці цукерок Дмитра Гордона великим планом з боків написи “Їж досхочу” та “Смак дитинства”. 

Пташине молоко виготовляється на вінницькому заводі “Солодка мрія”. 

В описі до товару на офіційному сайті з продукцією ведучого Gordon-Shop зазначено, що це “легендарні цукерки, які було запропоновано посмоктати Соловйову. Зроблені з натуральних екологічно чистих продуктів, за старими перевіреними ГОСТами”. 

Довідка. Зібров Павло Миколайович — український естрадний співак та народний артист України. Відомий своїми піснями “Хрещатик”, “Так, щоб гай шумів” та “Мертві бджоли не гудуть”. 

  • Раніше, український журналіст Дмитро Гордон випустив марку цукерок “пташине молоко” під назвою “Гордон в шоколаді”.
  • Також об’єднання художників INTROVADERS з Києва створило NFT-токен з українським журналістом Дмитром Гордоном. Це анімаційне відео, на якому він “знищує” хейтерів своїм поглядом. 