Про це повідомляють #Букви з посиланням на Instagram Дмитра Гордона.
Діма, дякую тобі. Ми сьогодні з сім’єю своєю згадали дитинство. Дуже смачно, — говорить Павло Зібров.
У підписі до допису журналіст пише: “Павло Зібров щасливий. Я теж”.
На коробці цукерок Дмитра Гордона великим планом з боків написи “Їж досхочу” та “Смак дитинства”.
Пташине молоко виготовляється на вінницькому заводі “Солодка мрія”.
В описі до товару на офіційному сайті з продукцією ведучого Gordon-Shop зазначено, що це “легендарні цукерки, які було запропоновано посмоктати Соловйову. Зроблені з натуральних екологічно чистих продуктів, за старими перевіреними ГОСТами”.
Довідка. Зібров Павло Миколайович — український естрадний співак та народний артист України. Відомий своїми піснями “Хрещатик”, “Так, щоб гай шумів” та “Мертві бджоли не гудуть”.