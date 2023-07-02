Джерело: Kinomania Film Distribution
Разом з Кейджем до акторського складу приєднався шведсько-американський актор Джоел Кіннаман (“Робокоп”). Режисером стрічки виступив Юваль Адлер, а сценаристом – Люк Парадайз.
У центрі сюжету – звичайний та дуже сором’язливий чоловік. Він прямував до своєї вагітної дружини, яка знаходиться у лікарні.
“Під дулом пістолета чоловік змушений взяти в дорогу таємничого пасажира. Озброєний револьвером і садистським характером, цей божевільний викрадач автомобілів зовсім не той, ким здається на перший погляд. І водієві, щоб пережити ніч, доведеться зробити все, щоб знищити цього рудоволосого монстра”, – йдеться в описі до трейлера.
Відомо, що зйомки частини сцен кінофільму з Кейджем проходили в студії віртуальної реальності у Лас-Вегасі (США). Прем’єра трилера запланована на 27 липня.
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