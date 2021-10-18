Екоактивістка з’явилася на сцені концерту Climate live у Стокгольмі, але замість традиційної промови здивувала публіку виконанням хіта 80-х.

Про це повідомляє шведська газета Аftonbladet.

Як відомо, концерт відбувся у суботу. Дівчина виконала пісню Ріка Естлі “Never Gonna Give You Up”, що стала мемом.

Тунберг на початку виступу вимовила фразу з цієї композиції: “We’re no strangers to love” (“Любов нам не чужа…”), а потім почала танцювати.

Додамо, що Грета виконала хіт 80-х у дуеті з іншим екоактивістом. Публіка відреагувала оваціями.

“Ми хотіли подарувати іншим активістам кумедний сюрприз, тому що знаємо, що вони так багато працювали над цим концертом. Зрештою, ми в основному підлітки, які жартують одне з одним, а не просто сердиті діти, якими нас часто зображують у ЗМІ”, – прокоментувала свій виступ дівчина.

Грета вперше заспівала перед публікою, однак музичне ремесло не чуже для її сім’ї. Мати активістки, Малена Ернман, представляла Швецію на Євробаченні у 2009 році, а сестра, Беата Тунберг, також стала співачкою.