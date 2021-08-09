Світлини опублікували на сайті Vogue Scandinavia.

У виданні зазначають, що хочуть розповісти про моду і красу Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії. Тому запропонували співпрацю Греті Тунберг. Вона погодилася.

“Грета Тунберг стала голосом покоління. Вона одна з найбільш впізнаваних активісток у світі. З огляду на нашу любов до природи, ми не могли придумати нікого більш слушного для дебютної обкладинки Vogue Scandinavia”, – кажуть у виданні.

В інтерв’ю журналу Тунберг зізналася, що востаннє купувала одяг три роки тому. Однак це був секонд-хенд.

“Ідеально було б просто закінчити навчання і не турбуватися про клімат. Але поки є потреба в активістів, я, напевно, буду активісткою”, – зазначила Тунберг.