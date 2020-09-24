Про це пише видання Vulture.

У новому фільмі Netflix “Енола Холмс” головну героїню грає Міллі Боббі Браун.

Енола – обдарована молодша сестра Майкрофта і Шерлока, але оскільки вона молода жінка, що живе в кінці вікторіанської епохи, вона змушена долати сексизм і упереджене ставлення з боку її братів. Енола – подає надії як детектив, що спеціалізується на справах про зниклих без вести.

Енола не фігурує в каноні сера Артура Конан Дойля.

В оригінальних 56 оповіданнях і чотирьох романах, написаних Артуром Конан Дойлем, у Шерлока Холмса є тільки один брат: старший брат Майкрофт, який з’являється тільки в “Грецькому перекладача”, “Планах Брюса-Партингтон” і “Фіналі”.

Персонаж Енола повністю належить американській письменниці Ненсі Спрінгер. У 2006 році вийшов перший роман – “Справа про зниклу маркізу”.

Сюжет фільму

За сюжетом у свій 16-й день народження (за книгою – у 14-й день народження) Енола Холмс прокидається та виявляє, що зникла її мати. Так Енола раптово опиняється під опікою своїх братів Шерлока та Майкрофта, які відправляють її в школу для дівчат. Відмовляючись слідувати їхнім бажанням, дівчина тікає на пошуки своєї матері до Лондона. Але Енола опиняється в центрі таємниці, задля розкриття якої треба майстерних детективних навичок.

У фільмі Енола навчена своєю матір’ю бути бійцем і досить добре розбирається в різних бойових мистецтвах.

Зайвий упор на бойові навички персонажів Холмса – не нове в екранізаціях цієї вікторіанської всесвіту.

Відносини Енола з Шерлоком набагато приємніше, ніж в книгах Спрингер.

У шостій книзі Спрінгер “The Case of the Gypsy Good-bye” Шерлок досить зневажливо ставиться до своєї сестри. У книзі Шерлок зображений сексистом, який ігнорує жінок. У фільмі Майкрофта і Шерлок все ж ставляться до Еноли як до рівної.

Але, мабуть, найбільше вражає в книгах Ненсі Спрингер те, що Шерлок Холмс сприймається як поганий хлопець, а Енола на його тлі сильно контрастує.

Головні ролі у фільмі зіграли зірка серіалу “Дивні дива” Міллі Боббі Браун, Сем Клафлін в образі Майкрофта Холмса, Генрі Кавілл в ролі самого Шерлока і Хелена Бонем Картер в образі матері Еноли.

На даний момент на IMDb фільм має рейтинг 6,7/10, а на Rotten Tomatoes — 92% свіжості від критиків і 83% – від глядачів.