Відповідне відео опубліковано в Instagram-акаунті художника.
На відео Бенксі в захисному костюмі, окулярах та масці спустився в метрополітен, зайшов в порожній вагон і намалював в ньому кілька своїх фірмових щурів та напис: “I get lockdown but i get up again” (“Я на карантині, але я встаю знову”).
На деяких зображеннях щури кашляють бірюзовою рідиною, на інших — використовують захисну маску для обличчя як парашут.
“Якщо ти без маски — не потрапиш”, — написав художник в описі до ролика.
- Зазначимо, це не перша робота Бенксі, пов’язана з епідемією коронавирусу. У травні Бенксі подарував свою картину Саутгемптонський лікарні загального профілю. На ній зображена дитина, яка грає лялькою-медсестрою в образі супергероя.
- У квітні Бенксі розмалював щурами свою ванну, оскільки в умовах карантину не рекомендується виходити на вулицю.