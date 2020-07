Відповідне відео опубліковано в Instagram-акаунті художника.

На відео Бенксі в захисному костюмі, окулярах та масці спустився в метрополітен, зайшов в порожній вагон і намалював в ньому кілька своїх фірмових щурів та напис: “I get lockdown but i get up again” (“Я на карантині, але я встаю знову”).

На деяких зображеннях щури кашляють бірюзовою рідиною, на інших — використовують захисну маску для обличчя як парашут.

“Якщо ти без маски — не потрапиш”, — написав художник в описі до ролика.