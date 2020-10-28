Художник з Далласа (США, штат Техас) Стівен Новак створив дуже реалістичні декорації на Хелловін — муляжі трупів з простреленими головами, калюжі крові, пакети з частинами тіла — і прикрасив ними свою ділянку біля будинку. До нього кілька разів приїжджала поліція.

Про це повідомляє Dallas Observer.

Художник розкидав по своїй ділянці “закривавлені” манекени в одязі, які видали дуже подібно до людських трупів. Одному розтрощило голову сейфом, в спині іншого застрягла бензопила, третього розчленували і засунули в сміттєвий мішок, четвертий звисає з даху з пробитою головою. Для інсталяції Новаку знадобилося 75 літрів штучної крові.

“Я завжди вигадував різні жарти – такі, як літаючі примари або снігові скульптури 7 футів висотою. І якщо вже я роблю Хелловін, то він повинен бути гіперреалістичним”, – сказав Новак.

Найбільша гордість художника – візок зі сміттєвими пакетами, які здалеку нагадують розчленовані тіла.

“Дитина проходила повз і запитала, що з ними сталося – я відповів, що вони їли дуже багато “Скіттлз”, – жартує Новак.

Він також розповів, що тримати “трупи” у належному вигляді непросто – за ними потрібно доглядати щодня.

“Часто йшли дощі, які змивали кров, тому щоранку до жаху собачників і бігунів я “поливав” тіла, поки вони проходили повз”, – ділиться художник.

На такі жарти кілька разів реагувала поліція – до будинку Новака приїжджали правоохоронці.

“Поліцейські підійшли до дверей. Коли я відкрив, вони запитали, чи моє все це. Я запитав: “Ви маєте на увазі кров і трупи? Так, це моє”, – говорить Новак.

Проте художник не отримав ніяких попереджень – поліцейські, навпаки, похвалили декорації і сказали, що приїхали тільки тому, що зобов’язані реагувати на скарги.