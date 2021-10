Британський рок-гурт Coldplay презентував дев’ятий студійний альбом Music of the Spheres ("Музика сфер"). До нього увійшло 12 треків.

Про це повідомляють #Букви.

Загальна тривалість композицій нового альбому Coldplay становить 41 хвилину 58 секунд. Деякі треки формально залишилися без назв, музиканти вирішили замінити слова емодзі планет і інших космічних символів.

Альбом доступний для прослуховування на усіх провідних цифрових платформах, зокрема Apple Music та Spotify.

До платівки увійшли треки, створені у колаборації з іншими зірками. Зокрема, гурт записав композицію My Universe з південнокорейською групою BTS, а також трек Let Somebody Go у колаборації із Селеною Гомес.



Додамо, що попередній альбом Coldplay Everyday Life вийшов у листопаді 2019 року.