Про це повідомляють #Букви.
Загальна тривалість композицій нового альбому Coldplay становить 41 хвилину 58 секунд. Деякі треки формально залишилися без назв, музиканти вирішили замінити слова емодзі планет і інших космічних символів.
Альбом доступний для прослуховування на усіх провідних цифрових платформах, зокрема Apple Music та Spotify.
До платівки увійшли треки, створені у колаборації з іншими зірками. Зокрема, гурт записав композицію My Universe з південнокорейською групою BTS, а також трек Let Somebody Go у колаборації із Селеною Гомес.
Додамо, що попередній альбом Coldplay Everyday Life вийшов у листопаді 2019 року.
- Раніше соліст групи Coldplay Кріс Мартін через карантин дав онлайн-концерт. Мініконцерт відбувся у рамках акції “Together, at Home” (“Разом, вдома”), ініційованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я та благодійним фестивалем Global Citizen.