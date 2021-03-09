Гурт Go_A оновив пісню, з якою виступить на «Євробаченні-2021», – відео

Оновлена версія композиції з’явилася в Youtube.

Відомо, що колективу довелося скоротити хронометраж пісні, а також відмовитися від використання слів з українських народних пісень. Цього вимагав визначений регламент пісенного конкурсу.

Втім, солістка гурту Катерина Павленко у коментарі “Суспільному” заявила, що її колеги доклали максимум зусиль, аби зберегти зв’язок з попередньою версією пісні.

“Новий текст, звісно ж, також заснований на українському фольклорі. Це матеріал, з яким ми працюємо з 2012 року і не збираємося нічого змінювати. Новий текст є немовби “сиквелом” до попередньої версії, продовженням пісні, випущеної в січні, але трохи в іншому настрої, веселішому. Так, у старій версії ми закликали весну і сподівалися на неї, а у новій вона вже прийшла і ми всі дуже раді”, – розповіла Павленко.

Вона додала, що пандемія не завадить їм гідно представити країну на головному пісенному конкурсі. За словами співачки, гурт впорається й без балету, і навіть без бек-вокалу.

Нагадаємо, міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2021” не проводитимуть у звичному форматі.