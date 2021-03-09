Covid-19 Україна

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Гурт Go_A оновив пісню, з якою виступить на «Євробаченні-2021», – відео

Український гурт Go_A представив оновлений варіант пісні "Шум". Її довелося повністю переробити під формат конкурсу “Євробачення”.

Вівторок, 9 березня 2021, 20:16

Оновлена версія композиції з’явилася в Youtube.

Відомо, що колективу довелося скоротити хронометраж пісні, а також відмовитися від використання слів з українських народних пісень. Цього вимагав визначений регламент пісенного конкурсу.

Втім, солістка гурту Катерина Павленко у коментарі “Суспільному” заявила, що її колеги доклали максимум зусиль, аби зберегти зв’язок з попередньою версією пісні.

“Новий текст, звісно ж, також заснований на українському фольклорі. Це матеріал, з яким ми працюємо з 2012 року і не збираємося нічого змінювати. Новий текст є немовби “сиквелом” до попередньої версії, продовженням пісні, випущеної в січні, але трохи в іншому настрої, веселішому. Так, у старій версії ми закликали весну і сподівалися на неї, а у новій вона вже прийшла і ми всі дуже раді”, – розповіла Павленко.

Вона додала, що пандемія не завадить їм гідно представити країну на головному пісенному конкурсі. За словами співачки, гурт впорається й  без балету, і навіть без бек-вокалу.

Нагадаємо, міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2021” не проводитимуть у звичному форматі.

  • 16 травня відбулося музичне шоу “Євробачення: Європо, запали світло” (Eurovision: Europe Shine A Light). Його організували замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.
  • На міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2021” артисти, які через спалах коронавірусу COVID-19 не змогли виступити в цьому році, повинні підготувати нову пісню.
Теги: Go_A, відео, Євробачення-2021

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