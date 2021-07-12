Гурт Go_A, що представляв Україну на цьогорічному Євробаченні, презентував нову пісню під час виступу на музичному фестивалі.

Відео виступу з’явилося на Youtube-каналі гурту.

Відомо, що Go_A виступив в останній день фестивалю Atlas Weekend з новим треком – “Церковка”.

Гурт вирішив презентувати нову пісню після виконання треків “Shum”, з яким представляв Україну на Євробаченні, та “Соловей”, котрий готував на конкурс попереднього року.

Солістка гурту Катерина Павленко перед виконанням заявила, що це “серйозна річ”. Мотиви нового треку Go_A помітно відрізняються від інших запальних пісень гурту, але публіка схвального його оцінила.

До речі, фрагмент цього треку з’явився ще у лютому цього року, адже він був серед трьох пісень, які Go_A представили на розгляд журі перед поїздкою на Євробачення. Тоді члени журі обрали “Shum”.

Нагадаємо, український гурт Go_A, який представив на конкурсі пісню “Шум”, посів п’яте місце. Гурт отримав 97 балів від національних журі та 267 — від глядачів (загалом 364 бали). В основі пісні “Шум” – народна веснянка, що належить регіону Чорнобильське Полісся. Крім цього, ця пісня була першою повністю україномовною на конкурсі.