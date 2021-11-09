Відео з’явилося на YouTube-каналі гурту.

Робота присвячена українській інтелігенції XX ст. і її вихід присвячений Дню української мови та писемності.

“Добрий вечір” – це сьогоднішній стан української культури, а саме відео наповнене образами-алегоріями.

Так, занедбаний театр зображає сьогоднішній стан української культури; монстри – діячі української культури, які всупереч своєму стану та труднощам досі грають на сцені, а вівтар – пам’ять про інтелігенцію та творців культурної спадщини, яка не згасає попри все. На вівтарі можна побачити фото Івана Огієнка, Гната Хоткевича, Леся Курбаса, Костя Левицького, Михайла Коцюбинського, Соломії Крушельницької, Марії Заньковецької, Богдана Лепкого, Ольги Кобилянської та багато інших.

Охоронець – уособлює людей які доглядають, допомагають не пропасти цьому театру, а студентка – молодь, більшість із якої не знайома з творцями та предками нашого сьогодення.