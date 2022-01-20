Про це повідомив гурт “Тартак” на офіційній сторінці у Facebook.

Український гурт “Тартак”, який виник у 1996 році в Луцьку, офіційно припинив свою діяльність й анонсував новий проєкт, над яким вони зараз плідно працюють і вже не можуть дочекатися прем’єри першої, дебютної роботи.

“Тартак” висловили подяку всім, хто підтримував намагання “втримати на ходу легендарну машину”, але зізнаються, що занадто багато перешкод вони зустріли на шляху.

Колишній фронтмен “Тартака” Олександр Положинський коментує цю подію так: “Коли кілька місяців тому я висловив припущення, що в наявному творчому режимі та в саморекламі, буцімто він вже не той, Тартак довго не протягне, на мене посипалися звинувачення та образи. Хочу подякувати колегам за всі чудові миті творчості та крутих концертів, за спілкування і співпрацю, за незабутні враження й, часом, цікаві пригоди”

Довідка: Гурт “Тартак” виник у 1996 році в Луцьку. Музиканти перемогли на фестивалі “Червона Рута” і презентували пісні “О-ля-ля”, “Подаруй Мені Кохання” та “Божевільні Танці”.

Тартак став лауреатом 1-ї премії в жанрі танцювальної музики. 5 лютого 2020 року, фронтмен Олександр Положинський оголосив вихід з гурту. 8 квітня того ж року, на офіційному ютуб-каналі гурту відбувся онлайновий виступ, у якому взяв участь Сергій Строян як новий вокаліст “Тартака”.

За свою історію гурт записав з десяток студійних альбомів, а також 4 сингли.