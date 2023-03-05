Гурт "TVORCHI", що цього року представлятиме Україну на "Євробаченні", презентував новий трек та кліп "Hidden Code". Пісня є присвятою українським кібервійськам і стала саундтреком до стрічки "Перший код", прем'єра якого запланована на весну.

Про це інформує Vogue.

“Трек Hidden Code про суперменів IT-галузі, які за лаштунками створюють нову історію українського спротиву ворогові. Наші кібервійська з першого дня повномасштабної війни демонструють нереальну силу та єдність” — коментують учасники гурту.

Довідка: TVORCHI — український музичний гурт із Тернополя, заснований 2018 року саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні. Мають чотири студійні альбоми: The Parts (2018), Disco Lights (2019), 13 Waves (2020), Road (2021). Виконують пісні укрїнською та англійською мовами. Переможці Національного відбору на Євробачення 2023 та премії YUNA у 2021 та 2022 роках.

“Перший Код” — це документальний фільм про започаткування айті в Україні і про те, яку роль у нашому спротиву зіграли українські айтівці. Стрічка охоплює період від створення українськими інженерами першого комп’ютера і до сьогодення, коли ІТ-сектор став не лише потужною індустрією, а й важливим фронтом у війні з Росією. Подивитися “Перший код” можна буде навесні — зокрема і на Netflix.