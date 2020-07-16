Популярний британський синтіпоп-дует Hurts представив трек Redemption з майбутнього альбому Faith та кліп на нього.

Прем’єра відбулася на Youtube-каналі дуету. За словами учасника дуету Тео Хатчкрафт, Redemption — “пісня про страх і сумніви”. Адам Андерсон назвав її “сповіддю” і “зізнанням”. Цей трек увійде в п’ятий альбом Faith, який, як очікується, буде випущений 4 вересня.

Hurts — це британський музичний колектив з Манчестера, що утворився в 2009 році. У ньому два учасники — Тео Хатчкрафт та Адам Андерсон. Їх перші два альбоми, Happiness і Exile, потрапили в десятку кращих альбомів у Великій Британії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Польщі та Фінляндії. Всього група за весь час існування випустила 4 альбоми та здійснила 6 турів по світу.