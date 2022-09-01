Українські рок-гурти «Жадан і Собаки» та "Село і люди" презентували кавер на пісню "Гей, соколи", яка популярна в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Білорусі та Литві.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі “Жадан і Собаки”.

В описі до відео зазначається, що кавер на пісню було записано цього літа у Харкові.

“На згадку про спільні безумні виступи цього року в харківських підвалах і на знак подяки братньому польському народу, який підставив надійне плече українцям в їхній боротьбі з російським окупантом. Всім добра та удачі!”.

Пісня виконана польською мовою.

ДОВІДКА: Гей, соколи (пол. Hej, sokoły, біл. Гэй, саколы, словац. Hej, sokoly!) — пісня, популярна в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Білорусі та Литві.

За найпопулярнішою версією, музика заснована на написаній композитором Мацеєм Каменським (1734—1821) пісні “Жаль за Україною”, походить з одного зі сценічних творів Каменського або була написана як самостійний вокальний твір. Автор тексту невідомий.

У багатьох джерелах вона згадується як народна пісня XIX століття: українська чи польська, залежно від джерела.

Пісня входить до репертуару різних відомих польських, словацьких та українських виконавців, зокрема Марилі Родович, IMT Smile ft. Ондрея Кандрача, Brunettes Shoot Blondes, Володимира Вермінського, Піккардійської Терції, Олега Скрипки, гурту Mavka, гурту Чумацький шлях, гурт Мірамі тощо.