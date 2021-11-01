Світлина з’явилася в Instagram зірки.

Зокрема зірка показала кадр з двома колегами – Крісом Праттом та Крісом Евансом. Усі троє позують у супергеройських костюмах.

На обличчях Пратта та Еванса все ще можна угледіти частини гриму.

“Це я одного разу у костюмі”, – загадково підписала Пелтроу.

Акторка не зазначила, коли саме було зроблено цей знімок. Ймовірно, Пелтроу, Еванс та Пратт разом працюють над зніманням п’ятої частини “Месників”, адже на початку цього року очільник Marvel Кевін Фейге підтвердив, що студія все ж випустить її.

Водночас Фейге не назвав термінів знімання й орієнтовної дати прем’єри. Очікується, що п’ята частина “Месників” побачить світ не раніше 2023 року.