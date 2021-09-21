Про це Гвінет Пелтроу розповіла у своєму Instagram.
У грудні 1997 року акторка Гвінет Пелтроу з Бред Піттом, який на той час був її хлопцем, з’явилися з дуже подібними зачісками на прем’єрі фільму “Власність диявола”. Протягом цих років усі задавались питанням, чи було це зроблено спеціально, й нарешті Гвінет розкрила секрет.
У новому відеоролику акторки для бренду GOOP її запитали про культовий образ.
Зокрема, її помічник запитав, чи ходили вони з Бредом Пітом до одного колориста.
“Ми ходили до того самого стиліста, так. Кріс Макміллан підстриг нас”, – відповіла Гвінет і зазначила, що вони не домовлялись робити однакові зачіски.
Гвінет Пелтроу познайомилась з Бредом на фільмуванні стрічки “Сім”, де вони грали подружню пару. Після року зустрічань вони повідомили про заручини, а згодом оголосили про те, що розійшлись. Роман акторів тривав три роки: з 1994 по 1997 рік.
- Нагадаємо, в червні 2020 Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу випустила ароматичні свічки під назвою “Пахне як мій оргазм”.
- В травні 2021 на неї подали до суду за те, що свічка вибухає.