Акторка Гвінет Пелтроу розповіла секрет однакових зачісок з Бредом Піттом на прем’єрі фільму в 1997 році.

Про це Гвінет Пелтроу розповіла у своєму Instagram.

У грудні 1997 року акторка Гвінет Пелтроу з Бред Піттом, який на той час був її хлопцем, з’явилися з дуже подібними зачісками на прем’єрі фільму “Власність диявола”. Протягом цих років усі задавались питанням, чи було це зроблено спеціально, й нарешті Гвінет розкрила секрет.

У новому відеоролику акторки для бренду GOOP її запитали про культовий образ.

Зокрема, її помічник запитав, чи ходили вони з Бредом Пітом до одного колориста.

“Ми ходили до того самого стиліста, так. Кріс Макміллан підстриг нас”, – відповіла Гвінет і зазначила, що вони не домовлялись робити однакові зачіски.

Гвінет Пелтроу познайомилась з Бредом на фільмуванні стрічки “Сім”, де вони грали подружню пару. Після року зустрічань вони повідомили про заручини, а згодом оголосили про те, що розійшлись. Роман акторів тривав три роки: з 1994 по 1997 рік.