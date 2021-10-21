Про це акторка розповіла у шоу Еллен Дедженерес.
Пелтроу розповіла, що син спочатку соромився того, що її компанія Goop продає секс-товари. Однак потім його думка змінилася.
“Кілька місяців тому він сказав: “Ти знаєш, мамо, мені на хвилину було справді соромно, що Goop продає вібратори. А потім я зрозумів: ні, це чудово, ти змушуєш людей не соромитися, купуючи їх, і це чудово. Ти феміністка”, – розповіла Пелтроу.
- Раніше акторка Гвінет Пелтроу розповіла секрет однакових зачісок із Бредом Піттом на прем’єрі фільму в 1997 році.
- Нагадаємо, що в червні 2020 Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу випустила ароматичні свічки під назвою “Пахне як мій оргазм”.
- В травні 2021 на неї подали до суду за те, що свічка вибухає.