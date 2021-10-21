Про це акторка розповіла у шоу Еллен Дедженерес.

Пелтроу розповіла, що син спочатку соромився того, що її компанія Goop продає секс-товари. Однак потім його думка змінилася.

“Кілька місяців тому він сказав: “Ти знаєш, мамо, мені на хвилину було справді соромно, що Goop продає вібратори. А потім я зрозумів: ні, це чудово, ти змушуєш людей не соромитися, купуючи їх, і це чудово. Ти феміністка”, – розповіла Пелтроу.