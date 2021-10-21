Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу поговорила з 15-річний сином Мозесом про секс-іграшки, які продає її компанія Goop. Його позиція щодо цього змінилася.

Про це акторка розповіла у шоу Еллен Дедженерес.

Пелтроу розповіла, що син спочатку соромився того, що її компанія Goop продає секс-товари. Однак потім його думка змінилася.