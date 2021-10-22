Акторка Гвінет Пелтроу відмовилась від алкоголю після того, як перехворіла на COVID-19. Тепер вона почувається краще.

Гвінет Пелтроу поділилася цим в подкасті Челсі Гендлер.

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу перехворіла на коронавірусну інфекцію ще в лютому 2020 року. Тоді вона звернулась до лікаря, який порадив їй не вживати цукру та алкоголю протягом трьох місяців.

“Ви мене знаєте, я люблю випити, мені подобається ритуал. Я люблю сісти, випити і поговорити. Мені подобається смак алкоголю, наприклад, я люблю віскі, вино і, що завгодно, горілку. Візьму все”, – розповіла Гвінет.

Вона зізналась, що спершу неохоче дотримувалась дієти, однак тепер почувається значно краще.

“Я сплю набагато краще без алкоголю, це дико”, – сказала зірка.