Гвінет Пелтроу поділилася цим в подкасті Челсі Гендлер.
Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу перехворіла на коронавірусну інфекцію ще в лютому 2020 року. Тоді вона звернулась до лікаря, який порадив їй не вживати цукру та алкоголю протягом трьох місяців.
“Ви мене знаєте, я люблю випити, мені подобається ритуал. Я люблю сісти, випити і поговорити. Мені подобається смак алкоголю, наприклад, я люблю віскі, вино і, що завгодно, горілку. Візьму все”, – розповіла Гвінет.
Вона зізналась, що спершу неохоче дотримувалась дієти, однак тепер почувається значно краще.
“Я сплю набагато краще без алкоголю, це дико”, – сказала зірка.
- Нагадаємо, Гвінет Пелтроу поговорила з 15-річний сином Мозесом про секс-іграшки, які продає її компанія Goop.
- Раніше акторка Гвінет Пелтроу розповіла секрет однакових зачісок із Бредом Піттом на прем’єрі фільму в 1997 році.