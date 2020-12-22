Популярна американська співачка Кеті Перрі зізналася, що на початку своєї кар’єри була змушена прикидатися акторкою Зоуї Дешанель задля того, щоб її пускали до нічних клубів Лос-Анджелеса.

Про це співачка розповіла під час прямої трансляції в Instagram з акторкою.

За словами Кеті, вона називала себе Зоуї Дешанель через зовнішню схожість.

“Коли я переїхала до Лос-Анджелеса років 18 тому, я була ніким. А ти вже тоді була дуже популярна, було відчуття, ніби Зоуї Дешанель керує світом”, – зізналася співачка.

Перрі додала, що у неї не було грошей, тож доводилося прикидатися знаменитістю, щоб відвідувати вечірки безкоштовно.

Цікаво, що сама Зоуї знала про це. Їй неодноразово говорили, що бачили її на вечірках, які вона навіть не відвідувала.

“А потім, коли я вперше зустріла тебе, мені було так приємно, що ти така гарна”, – сказала акторка.

Кеті попросила пробачення у Зоуї, оскільки її поведінка на вечірках не завжди була пристойною.

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