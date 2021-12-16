Американська співачка Біллі Айліш розповіла про пристрасть до перегляду порнографії, починаючи з 11 років. Також додала про те, як це викликало кошмари та зіпсувало її, коли вона почала зустрічатися.

Про це повідомляє американське видання CNN.

Наймолодша володарка чотирьох премій “Grammy” та співачка Біллі Айліш на “Шоу Говарда Стерна” у випуску радіо Sirius XM зазначила, що порно – це ганьба.

Біллі Айліш, якій у суботу виповнюється 20 років, у понеділок виступала на “Шоу Говарда Стерна”.

Я, чесно кажучи, дивилася багато порно. Я почала дивитися порно, коли мені було 11 років”, – сказала артистка, заявивши, що це допомогло їй відчувати себе так, ніби вона була крутою.

Вона зазначила, що порнографія “справді знищила її мозок”, через що вона відчуває себе неймовірно спустошеною та додала, що їй снилися кошмари, оскільки відео, які вона дивилася, були доволі жорстокими.

У баладі “Чоловіча фантазія” в її другому альбомі “Happier Than Ever” вона співає про те, що залишилася сама вдома і відволікала себе порнографією, коли згадувала розірвані стосунки.

Перші кілька разів, коли я займалася сексом, я не казала “ні” речам, які не були хорошими. Це було тому, що я думала, що це те, що мене повинно приваблювати”, – сказала Біллі.

Айліш почала свою кар’єру в мішкуватому одязі, щоб люди не коментували її тіло та стала наймолодшою ​​людиною в історії, яка виграла всі чотири головні нагороди “Grammy” у віці 18 років.

Співачка також розповіла, що влітку у неї був важкий випадок захворювання на COVID-19, який міг її вбити, якби дівчина не була вакцинована. Біллі розповіла ведучому, що в серпні вона хворіла майже два місяці.