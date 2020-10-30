Відео з’явилося на сторінці співачки в Instagram.

На відеоролику дівчина позує з лисою головою, але зауважує, що нічого не коментуватиме.

“Я ніяк не коментуватиму це, а ви можете”, – сказала співачка.

Зазначимо, що у stories зірки немає фото з лисою головою. На останніх кадрах Jerry Heil все ще у звичному образі з довгим волоссям.

Переглянути цей допис в Instagram багатьом же цікаво було😳🧠🏐 Допис, поширений YouTube🎥 JERRY HEIL 🤤 (@thejerryheil) 30 Жов 2020 р. о 5:37 PDT

Підписники співачки насправді шоковані її витівкою. Однак деякі коментатори впевнені, що це жарт і грим до Хелловіну.

“Це типу для Хелловіну така перука лиса? Ахах, але Вас випередила вже одна блогерка”, – написала одна з підписниць.

Однак співачка у відповідь на це зазначила, що у її публікації немає згадки про це свято.

До слова, 6 жовтня співачка Jerry Heil публічно пообіцяла, що поголиться налисо, якщо до 21 жовтня не схудне з 50 до 47 кг.



Проте виконавиці вдалося скинути навіть 4 кг. За її словами, секрет схуднення простий – менше снеків, більше серіалів. Велику роль зіграла і соціальна відповідальність.