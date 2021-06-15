Репер A$AP Rocky (справжнє ім’я Ракім Майєрс) вперше відверто прокоментував свої стосунки зі співачкою Ріанною.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Entertainment Tonight.

32-річний чоловік зізнався, що почувається абсолютно щасливим у стосунках з Ріанною. За його словами, він щодня відчуває підтримку від неї.

“Це дуже важливо – мати таку підтримку в реальному житті. Це приголомшливо, я по-справжньому щасливий, щиро”, – зізнався репер.

A$AP Rocky додав, що Ріанна робить його життя кращим.

Нагадаємо, що у грудні минулого року ЗМІ вперше повідомили, що популярна співачка Ріанна зустрічається зі своїм давнім другом – репером A$AP Rocky. Однак пара не підтверджувала ці чутки.

Першим мовчання перервав A$AP Rocky, який вже не міг приховувати почуття до співачки.