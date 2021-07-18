Співачка Біллі Айліш заявила, що шкодує за деякі свої вчинки. Зокрема, вона перепросила за підліткове відео, яке могло образити азійців.

Про це пише TMZ.

Зокрема, співачка перепросила за TikTok-відео, в якому вона підспівує трек Fish виконавця Tyler, The Creator. Айліш використала слово ch*nk, яке в англійській мові використовується як образливе прізвисько для азійців.

Фанати звинуватили її в расизмі. Крім цього, коментаторам здалося, що співачка передражнює азійський акцент.

Айліш зазначила, що під час запису цього ролику їй було 13-14 років. У цьому віці вона начебто не розуміла значення слова “ch*nk” та не усвідомлювала, що ображає азійців.

Співачка заявила, що їй соромно за деякі свої висловлювання, але Інтернет не дає їй забути жодне з них. Це змушує її бути пригніченою.

“Тоді я сказала так багато речей, з якими я зараз не погоджуюся, або маю зовсім протилежну точку зору… Найдивніше те, що нічого ніколи не зникає після того, як потрапляє в Інтернет. Кожне інтерв’ю, коли мені було 15, все ще є, і я постійно про це думаю”, – зізналася співачка.

Айліш додала, що була здивованою та збентеженою, коли у TikTok з’явилося її підліткове відео, що викликало обурення публіки та спровокувало хвилю звинувачень у расизмі.