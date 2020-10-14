Відома українська співачка Оля Полякова провела прямий ефір з главою Харківської ОДА Олексієм Кучером. Метою цього ефіру було роз’яснення ситуації, що склалася навколо концерту співачки у Харкові.

Прямий ефір відбувався на сторінці зірки в Instagram.

Співачка відразу зазначила, що її концерт у Харкові організовувала міська влада. За дотриманням норм карантину повинні були слідкувати правоохоронці. Однак поліція не склала жодного протоколу на глядачів, які прийшли без масок та не дотримувалися дистанції.

“Поліція не виконала свої обов’язки… Хоча я зі сцени просила людей вдягнути маски, дотримуватися дистанції, не обійматися. Чому ЗМІ організували таку масштабну атаку на концерт, який не був забороненим?”, – спитала Полякова.

На це Кучер відповів, що відповідальність за дотримання карантину несуть організатори. Саме вони повинні були перевірити наявність масок у глядачів. Сама співачка закону не порушувала, вона не є фігурантом кримінальної справи.

За його словам, з 15 жовтня на території Харківської області будуть заборонені всі відкриті концерти. Дозволяються лише закриті заходи, якщо кількість глядачів не перевищує 15 осіб.

“Боже, жах. Ми (артисти, – ред.) всі помремо від голоду”, – викрикнула Полякова.

Також співачка запитала Кучера, чому на її концерт ЗМІ звернули увагу, а на масштабний марафон, де люди бігли без масок та дотримання дистанції, – ні.

На це губернатор відповів, що реакція була на обидві події. Регіон декілька днів знаходиться у лідерах за кількістю нових випадків коронавірусу, тому концерт на стадіоні став резонансним.

За словами Кучера, влада намагається уникати масових заходів. Представникам влади та шоу-бізнесу варто скоординувати дії в цьому питанні.

Полякова зазначила, що намагалася організувати діалог влади та представників креативної індустрії, але її не чують.

“Я можу поговорити з президентом та міністрами для того, щоб визначити правила гри для артистів, як зараз уникнути скупчень людей”, – пообіцяв Кучер.

За словами Полякової, зараз вона повинна давати два концерти в день, оскільки зал можна наповнювати на 50%. Всі квитки заздалегідь розкупили, тому другий раз співачка виходить на сцену безкоштовно, щоб організатори не збанкрутували. За її словами, артисти готові працювати в таких умовах, якщо для всіх будуть одинакові правила.

В кінці ефіру Кучер та Полякова домовилися разом ініціювати діалог артистів та влади.