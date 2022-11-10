Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Allure.

53-річна акторка розкрила болісну для неї тему – материнства. Дженніфер Еністон зізналася, що всі її спроби завагітніти зазнавали невдач і шансу стати мамою для неї вже немає. Позаду довгі періоди лікування, невдалі спроби та численні штучні запліднення.

Акторка зазначила, що в неї був єдиний шанс стати матір’ю – заморозивши яйцеклітини, проте тепер це вже неможливо.

“Я намагалася завагітніти. Це був складний шлях для мене. Роки, роки й роки спекуляцій… Це було справді важко. Я проходила через усе, робила штучне запліднення, пила китайські чаї, що завгодно. Я кидала усі сили на це. Я б все віддала, якби хтось мені тоді сказав: “Заморозь свої яйцеклітини. Зроби собі ласку”. Я просто про це не подумала. Але все, корабель відплив”, – пояснила Еністон.

Дженніфер зізналася, що зараз вона ні про що не шкодує, і навіть відчуває полегшення, тому що більше не має питання, чи зможе вона завагітніти, чи вдасться.

“Мені більше не потрібно про це думати. Тепер мені до біса байдуже”, – зауважила акторка.

Зазначимо, що у той час, коли Дженніфер протягом багатьох років намагалася завагітніти, у шоубізнесі та ЗМІ ширилися чутки про те, що Еністон ніколи не матиме дітей. Говорили про те, що вона не була зацікавлена у материнстві, адже вона хотіла бути просто зіркою.

У контексті материнства Дженніфер згадала і про свого колишнього чоловіка Бреда Пітта. Акторка запевнила, вони розлучилися не через невдалі спроби народити дитину. За словами акторки, ці чутки — цілковита брехня, і шлюб розпався з геть інших причин.

“Не дай Боже жінці бути успішною і не народити дитину. Усі тоді писали, що мій чоловік покинув мене, що ми розлучилися і розірвали наш шлюб, адже я не хотіла народжувати йому дитину. Це була абсолютна брехня. Зараз мені нема чого приховувати”, – наголосила Дженніфер.

На питання, чи вийшла б вона заміж колись знову, Дженніфер сказала, що не відкидає цього в майбутньому.

“Ніколи не кажи ніколи, але мене це не цікавить. Я б хотіла мати стосунки. Хтозна, бувають моменти, коли я хочу просто згорнутися в клубок і сказати: “Мені потрібна підтримка”. Було б чудово повернутися додому, впасти в чиїсь обійми й сказати: “Це був важкий день”, – зазначила Дженніфер.

Крім того, в інтерв’ю Дженніфер розповіла про своє ставлення до соціальних мереж та їхнього впливу на підлітків

“Я дуже рада, що ми мали досвід дорослішання, підліткового віку без соціальних мереж. Адже зараз молоді дівчата змінюють себе, порівнюють і впадають у відчай. Я почуваюся зараз чудово. Така, яка я сьогодні. Краще, ніж будь-коли у свої 20, чи навіть 30 років. Нам варто перестати говорити про себе погане”, – наголосила акторка.