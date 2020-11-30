Популярний український репер та засновник MOZGI Entertainment Потап (Олексій Потапенко) відповів на критику щодо його колаборації з російською співачкою Ольгою Бузовою.

Відеозвернення з’явилося в Instagram Потапа.

Так, спочатку він гучно заявив, що переверне весь піар навколо своєї діяльності, а у кінці відео стане “героєм”.

Репер публічно вибачився за кліп своєї підопічної Наді Дорофєєвої над Алеєю Героїв Небесної Сотні.

“Це наша помилка. Не догледіли, не подумали, не хотіли нікого образити. Вибачте, це наша помилка”, – сказав Потап.

Після цього репер прокоментував хвилю обурення щодо його колаборації з російською співачкою Ольгою Бузовою, яка відкрито підтримувала анексію Криму.

Потапенко зазначив, що обурений популярністю російської музики в українському чарті Apple music.

Він констатував, що для популярності серед українських слухачів “треба бути модним, треба бути Єгором Крідом, чи Моргенштерном, або привернути увагу якоюсь витівкою”.

“Бузова – яскрава особистість. Ми запитали наших фанів: “Хочете?”. “Так”, – відповіли вони. Для нас це шанс розширити свою аудиторію”, – зазначив Потап.

Репер сказав, що у них вийшов дуже сучасний трек, а особиста діяльність Бузової його не цікавить.

Також Потап поскаржився, що артистів в Україні не чують та постійно критикують.

“Нас немає, нас не чують. Артисти їдуть з України, а ті, хто лишаються, потрапляють під прес таких “довбодятлів”, як ти. І я як українець навчу вас любити мою країну тому, що можна любити і Потапа, і Україну водночас”, – заявив він.

Потап зазначив, що його критики “не лідери, не ікони” і не можуть вести країну вперед. Натомість репер додав, що країні потрібні такі люди, як він.

Потапенко заявив, що люди, які його критикують, здатні тільки “обсмоктувати його руки”.

“Я буду робити у своїй країні все, що я хочу, а ви будете підтримувати мене. Адже я – українець, а мої перемоги – це перемоги кожного з вас… Я, заслужений артист України, вважаю, що можу співати і записуватись з будь-ким, якщо це приносить користь моїй державі”, – сказав Потап.

Також Потапенко додав, що він “великий та відкритий платник податків”. Він вважає, що “успішний Потап – це успішна Україна”, тому всі повинні його підтримувати.

“Я – справжній козак. У вас нема такого лідера, як я. Я – справжній, Я – ваш новий президент. Звикайте до цієї думки”, – додав репер.

Потапенко заявив, що критикам потрібно вчитися у нього “розвивати бізнес та країну”, а не заздрити.

“Давайте так: Бузова – зірка, Крим – Україна, Потап – крутий”, – підсумував він.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)