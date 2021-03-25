Про це Дженнер заявила у шоу Еллен Дедженерес, інформує видання Just Jared.
За її словами, Кім зараз зосереджується на своїх юридичних дослідженнях.
“Кім почуває себе добре. З нею все гаразд. Вона справді дуже зайнята, працює над усіма своїми різними проєктами. Я не знаю, як вона все це робить, з усіма моїми онуками”, – поділилася Дженнер.
Вона зазначила, що наполегливість Кім перейняла від свого батька Роберта. За словами Дженнер, він завжди був для Кім кумиром.
“Вона така зосереджена і дуже захоплена своєю справою і всім, чим займається. І я бачу, як вона вчиться … це передбачено у її графіку кожного дня, коли я отримую всі графіки для дітей… Я так пишаюся нею”, – додала вона.
Нагадаємо, що телезірка і модель Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом.