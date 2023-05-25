Зірка реаліті-шоу "Родина Кардаш'ян" Хлої зізналася, що зі всіх сил намагається налагодити зв’язок зі своїм сином, народженим сурогатною матір’ю, назвавши процес сурогатного материнства таким, що зводить з розуму.

Джерело: Page Six.

“Я відчувала себе дійсно винною у тому, що ця жінка щойно народила мою дитину. Я беру дитину і йду в іншу кімнату, і ви ніби розділені. Це такий трансакційний досвід”, — сказала Хлої Кардаш’ян.

А також додала, що вона була в стані “шоку” від усього досвіду сурогатного материнства. “Мені б хотілося, щоб хтось чесно розповів про сурогатне материнство та його різниці”, — сказала Хлої, зазначивши, що це не так вже й погано.

“Це все одно чудово, просто воно зовсім інше”, – поділилася своїми думками Хлої Кардаш’ян.

Під час розмови зі своєю сестрою Кім Кардаш’ян, яка народила двох зі своїх чотирьох дітей через сурогатне материнство, Хлої зізналася, що цей процес був складним для неї.

Хлої має 5-річну доньку Тру і 9-місячного сина Татума.

Нагадаємо, що влітку 2021 року Хлої Кардаш’ян і канадський професійний баскетболіст Трістан Томпсон розійшлися. Тоді повідомлялося, що екскохані все ще ладнають, і в їх розриві немає ніякої драми.

“Вони ладнають. Немає ніякої драми. Все дружно, і вони на одній хвилі щодо спільного виховання дитини”, – йшлося у повідомленні.

Примітно, що ця інформація з’явилася на наступний день після того, як Хлої докладно розповіла про свої стосунки з Тристаном під час спеціального возз’єднання реаліті-шоу “Сімейство Кардаш’ян”. Зокрема, вона розповіла про його зради і про те, чому вона в кінцевому підсумку знову з ним зійшлася.

Ближче до кінця 2021 року пара знову була разом і таємно чекала дитину від сурогатної матері. Варто зазначити, що Хлої та Трістан кілька разів розходилися і сходилися протягом багатьох років.