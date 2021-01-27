Така заява з’явилася в Instagram знаменитості, а також продубльована в інших соціальних мережах.

Зірка зазначила, що залишає Instagram, Facebook та Twitter, оскільки вважає, що соціальні мережі – це форма контролю над мозком.

“Я – вільна. Дякую всім за любов та благословіння. Будемо сподіватися, що ви знайдете в собі сили та натхнення йти до своєї мети й постараєтеся не піддаватися спокусі витрачати час даремно. Це те, що вони хочуть і можуть використовувати, щоб заробити гроші – взяти ваш мозок під свій контроль”, – написала Андерсон.

Вона також додала, що її ніколи не цікавили соціальні мережі. Зараз їй більше подобається витрачати час на читання та взаємодію з природою.

Зазначимо, що Андресон зібрала у соціальних мережах мільйонну армію прихильників. Зокрема, в Instagram за нею слідкують 1,2 млн користувачів, у Facebook – понад 900 тисяч, а у Twitter – 1 млн.

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