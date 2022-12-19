Американська акторка Ембер Герд погодилася на врегулювання справи про наклеп проти свого колишнього чоловіка Джонні Деппа. Це трапилося через кілька місяців після того, як суд присяжних штату Вірджинія здебільшого став на бік її колишнього чоловіка, змусивши акторку сплатити штраф.

Про це вона написала в Instagram.

Герд зауважила, що вона “не зізналася” у наклепі та що врегулювання справи “не є актом поступки”.

“Я приймаю це рішення, оскільки втратила віру в американську правову систему, де мої незахищені свідчення слугували розвагою та кормом для соціальних мереж”, — написала акторка.

Вона поскаржилася на американські суди, зазначивши, що “численні прямі докази, які підтверджують [її] свідчення, були виключені” і що “популярність і влада важливіші, ніж розум і належний процес”.

На початку червня суд присяжних визнав Ембер Герд і Джонні Деппа відповідальними за наклеп у позовах один проти одного. Присяжні дійшли висновку, що акторка “діяла зі злим наміром” і звела наклеп на колишнього чоловіка у статті Washington Post від 2018 року. Герд присудили компенсацію в розмірі 2 млн доларів — присяжні вирішили, що актор обмовив колишню дружину, але через свого адвоката і лише по одному з трьох пунктів.

Герд зауважила, що не може втретє проходити слухання в суді, які забирають її час і сили. “Жінки не повинні стикатися з жорстоким поводженням або банкрутством за те, що говорять правду, але, на жаль, це не рідкість”, — сказала Герд. “Те, що трапилося, мені не загрожує, не розчарує і не відмовлятиме говорити правду. Цього в мене ніхто не може і не забере. Мій голос назавжди залишається найціннішим надбанням, яке у мене є”.