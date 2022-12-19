Про це вона написала в Instagram.
Герд зауважила, що вона “не зізналася” у наклепі та що врегулювання справи “не є актом поступки”.
“Я приймаю це рішення, оскільки втратила віру в американську правову систему, де мої незахищені свідчення слугували розвагою та кормом для соціальних мереж”, — написала акторка.
Вона поскаржилася на американські суди, зазначивши, що “численні прямі докази, які підтверджують [її] свідчення, були виключені” і що “популярність і влада важливіші, ніж розум і належний процес”.
На початку червня суд присяжних визнав Ембер Герд і Джонні Деппа відповідальними за наклеп у позовах один проти одного. Присяжні дійшли висновку, що акторка “діяла зі злим наміром” і звела наклеп на колишнього чоловіка у статті Washington Post від 2018 року. Герд присудили компенсацію в розмірі 2 млн доларів — присяжні вирішили, що актор обмовив колишню дружину, але через свого адвоката і лише по одному з трьох пунктів.
Герд зауважила, що не може втретє проходити слухання в суді, які забирають її час і сили.
“Жінки не повинні стикатися з жорстоким поводженням або банкрутством за те, що говорять правду, але, на жаль, це не рідкість”, — сказала Герд. “Те, що трапилося, мені не загрожує, не розчарує і не відмовлятиме говорити правду. Цього в мене ніхто не може і не забере. Мій голос назавжди залишається найціннішим надбанням, яке у мене є”.
- Нагадаємо, 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
- 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.
- На початку 2021 року стало відомо, що Джонні Депп та Ембер Герд зустрінуться у суді. Зазначалося, що колишня Деппа мала докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, йшлося про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.
- Стрімінговий сервіс Netflix прибрав зі свого американського каталогу всі фільми, у зйомках яких брав участь Джонні Депп.
- 17 квітня адвокати Джоні Деппа зуміли довести, що його ексдружина Ембер Герд каже неправду, стверджуючи, що чоловік нападав на неї та трощив будинок.