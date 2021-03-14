Фотографія опублікована на Instagram-сторінці The Royal family.

“Всім мамам у всьому світі ми бажаємо вам особливого Дня матері”, — свідчить підпис під кадром.

Єлизавета Боул-Лайон померла у віці 101 року. Це сталося 30 березня 2002 року, вона померла уві сні в Роял-Лодж. Протягом останніх чотирьох місяців життя королева Єлизавета страждала від застуди. На момент своєї смерті вона була найстаршим членом британської королівської сім’ї в історії.